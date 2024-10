Oroscopo Paolo Fox venerdì 4 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 3 ottobre 2024) L’diFox per oggi,Ariete Dovrai affrontare qualche sfida, soprattutto sul fronte lavorativo, con Mercurio in opposizione. È importante mantenere la calma e non agire d’impulso. Le tensioni si allenteranno nei prossimi giorni? Toro L’amore potrebbe risentire della presenza di Venere in opposizione. Sul lavoro, potresti trovarti a dover gestire situazioni difficili con colleghi che ti mettono alla prova? Gemelli Giornata di inversione di rotta per te. In amore, è il momento di fare chiarezza. Sul lavoro, aspettati gratificazioni, ma i cambiamenti potrebbero richiedere tempo Cancro Cerca di non rimuginare troppo sulle difficoltà recenti in amore. È meglio lasciarsi il passato alle spalle e concentrarsi su nuove opportunità.