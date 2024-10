Nuova stagione al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Arezzo, 3 ottobre 2024 – Veronica Pivetti, Alessandro Benvenuti, e molti altri, sono tanti i protagonisti della2024-2025 deldi. Il sipario si alzerà mercoledì 20 novembre alle 20,45 con la compagnia Stivalaccioin «Il malato immaginario, l’ultimo viaggio». Dopo essere sopravvissuti all’inquisizione Veneziana grazie a Don Chisciotte e ritornati alle antiche glorie per merito di Romeo e Giulietta, è arrivato il momento dell’ultimo viaggio per la Compagnia dello Stivale. Il loro lungo peregrinare li ha portati a Parigi, infine, alPalais Royal sotto la direzione, nientemeno, che di Jean-Baptiste Poquelin, in arte Molière. Ci sarà Roberto Valerio con «Il giuocatore» di Carlo Goldoni mercoledì 18 dicembre.