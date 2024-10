Mufasa | Il Re Leone Hans Zimmer abbandona il prequel Disney ecco chi lo sostituirà alle musiche

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Dopo essere tornato a comporre la colonna sonora della versione live-action del classico d'animazione,ha lasciato ildi Barry Jenkins Dopo l'Oscar ottenuto grazie al classico d'animazioneera tornato a comporre la colonna sonora della versione in live-action de Il Rediretta da Jon Favreau e campione d'incassi. Inizialmente confermato anche per il, il compositore ha lasciato a sorpresa il film di Barry Jenkins: Il Re. Al momento, non è stata fornita alcuna ragione per la sua uscita dalla produzione, ormai già completata. L'uscita del film, infatti, è prevista per il 20 dicembre 2024.è stato sostituito dal compositore Dave Metzger. La musica diè stata un punto fermo dell'universo del