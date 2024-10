Ma quale ’Parco buio’ | adesso al Poderino arriva pure il circo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Da quando sono stati coinvolti nella vita del quartiere, da un gruppo di adulti che li ha guidati alla scoperta del loro talento, alnon sono più successi fatti di cronaca che in passato avevano caratterizzato negativamente i giovani di quella zona. E così, dopo l’esperienza positiva del ‘Pode Live’ di questa estate, sabato dalle 16 l’ormai ex ‘parco, ovvero il parco Melvin Jones all’incrocio tra via Piemonte e via Marche, torna ad accendersi di gioventù con un nuovo evento pensato e messo in piedi dai ragazzi. Si intitola ‘Pode Circus’, la grande festa rivolta alle persone di tutte le età, che vedrà esibirsi in successione sei artisti di strada: Gianluca Foglietti, Filippo Brunetti, Damiano Massaccesi e il Duo in Scatola.