L’Italia può crescere più della Germania E su Mps… L’agenda di Giorgetti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Una crescita dell’1% è ancora possibile per. E non sarebbe nemmeno un pessimo risultato, se si pensa per un solo istante alle condizioni disastrose. Al Tesoro, in questi giorni, si lavora alla manovra, che entro il 20 settembre va ultimata per essere presentata in Parlamento e alla Commissione europea. I soldi sono pochi, i capisaldi rimangono il riassetto delle aliquote Irpef e il rifinanziamento del taglio al cuneo. Il resto, saranno solo interventi di chirurgia contabile, un taglia e cuci mirato. Ma nonostante la gittata modestafinanziaria, improntata, vale la pena ricordarlo, alla prudenza massima, il ministro dell’Economia, Giancarlo, si è detto ottimista sul mantenimento dei target di crescita fissati dal governo nell’ultimo Documento di economia e finanza.