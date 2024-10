Libano raid israeliano nella notte su centro Beirut | almeno 5 morti

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Continua il conflitto in Medioriente a quasi un anno dall’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 che vi ha dato inizio. Israele promette una risposta all’attacco iraniano di martedì sera, con il premier Benjamin Netanyahu che parla di “guerra contro l’asse del male“. Incombattimenti tra Hezbollah e l’esercito dello Stato ebraico, con otto soldati dell’Idf che hanno perso la vita.unsu undi soccorso di Hezbollah ain cui sono mortecinque persone. Ecco tutte le notizie di oggi dalla guerra in Medioriente IN DIRETTA 00:31insu5 persone sono state uccise e 11 ferite nelneldi. Lo riferiscono funzionari libanesi citati da Al Jazeera. Nell’attacco è stata colpita una struttura medica nel quartiere di Bachoura.