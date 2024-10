La città in preda al nubifragio | allagamenti strade chiuse e automobilisti intrappolati

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Maltempo a Sassari, dove il Comune ha disposto la chiusura di diversea causa del cedimento del manto stradale e di problemi relativi alle piogge che stanno interessando la zona. Chiusa al traffico il sottopasso Santa Maria; in via Predda Niedda traffico è congestionato; in via Forlanini è ceduto il manto stradale; la strada 33 Predda Niedda allagata e intransitabile; strada 12 Predda Niedda, piazzale Eurospin allagato a seguito di esondazione rio Calamasciu. La polizia locale, presente nei vari siti interessati dal, sta indicando lepercorribili.