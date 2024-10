Israele prepara la vendetta contro l’Iran | L’Asse del male vuole distruggerci

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tel Aviv, 3 ottobre 2024 – Dopo l’attacco missilistico lanciato dalla sera dell’1 ottobre (leggi qui),stando una risposta militare. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha dichiarato: “Siamo nel mezzo di una dura guerradelche cerca di, ma non accadrà“. I vertici delle forze di difesa israeliane hanno promessoper l’aggressione subita, affermando di avere la capacità di colpire “con precisione e potenza“. Il generale Herzi Halevi ha sottolineato che “sappiamo come individuare obiettivi importanti” e che “siamo in grado di raggiungere qualsiasi punto in Medio Oriente“.lancia l’offensiva, missili ipersonici su: Teheran in stato di guerra Le conseguenze dell’attacco Halevi ha denunciato cheha colpito aree residenziali, mettendo in pericolo la vita di molti civili.