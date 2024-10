Il principio di Peter applicato alla politica | più sono incompetenti più scalano la gerarchia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Giuseppe Castro Il mio capo è un imbecille! Chi non ha mai pensato qualcosa del genere di un proprio superiore?! Questo concetto, che a prima vista sembrerebbe motivato dall’invidia e dalle incomprensioni dei sottoposti, nasconde dietro di sé una problematica fondamentale delle organizzazioni gerarchiche. Si tratta del cosiddettodi: “In una, ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza”. In altre parole, un individuo sale nella scala gerarchica finoposizione lavorativa in cui si dimostra inadeguato. E in quella posizione poi rimane, danneggiando i sottoposti e l’organizzazione cui appartiene. Per quanto in apparenza paradossale, taleè stato dimostrato scientificamente (A. Pluchino et al., Physica A, 389, 467, 2010).