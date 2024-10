Ecofuturo alla scoperta delle innovazione tecnologiche che riducono le emissioni e abbassano le bollette | la terza puntata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LadiTV si concentra sul tema del green building e sulle eco-innovazioniche permettono di ridurree consumi energetici, con l’obiettivo di abbassare le. Viene affrontata l’importanzapompe di calore grazie all’intervento di Valerio Rossi Albertini, mentre Patty L’Abbate discute le normative europee sulle case green e il ruolo dei policy maker nella transizione verso un’economia sostenibile. Paolo Ronchetti presenta i benefici dei materiali in calce-canapa per l’efficienza energeticaabitazioni, e Luciano Sonda descrive la coibentazionecase con materiali riciclati per ridurre la dispersione di calore. Angelica Agosta parla dell’elettrificazione del calore con pompe di calore ad alta temperatura, mentre Samuele Trento spiega il loro funzionamento.