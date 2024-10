Ecco la boxe internazionale Occhinero sfida Gallo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024)d’alto livello venerdì sera al PalaCasali delle Palombare: l’evento clou di una serata che comincerà alle 19 e che prevede numerosi incontri dilettanti, infatti sarà quello che vedrà opposti due pugili professionisti, l’anconetano ventottenne e autista di ConeroBus, Mattia, e il trentaduenne lombardo Iuliano. In palio il titolodel Mediterraneo Wbc pesi super, titolo vacante. Mattiavanta dodici match da professionista di cui dieci vinti (otto per ko), in questo 2024 non ha ancora combattuto, nel 2023 ha perso il confronto con Rao per il titolo italiano e poi vinto lo scorso ottobre contro Yuri Zanoli. L’avversario, Iuliano, vanta sedici incontri da professionista di cui dodici vinti, tre per ko, ma è imbattuto da luglio 2020.