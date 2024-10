DSA | Testimonianze a confronto le voci e le esperienze di chi vive con dislessia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lallio. In occasione della Settimana Nazionale della(7-13 ottobre), la sezione AID di Bergamo promuove un incontro di informazione e sensibilizzazione sui DSA con. Durante la serata – in programma lunedì 7 ottobre dalle 20.30 alle 22.30 in presenza all’Auditorium di Lallio, via Locatelli 9 – Lallio e online per coloro che non possono partecipare attraverso piattaforma Teams con link disponibile su https://bergamo.aiditalia.org/news/settimana-nazionale-della--2024--a-– verranno condivisedi studenti, genitori e insegnanti che hanno affrontato e superato le difficoltà legate alla. Queste storie metteranno in luce il percorso di crescita personale e i successi ottenuti, spesso contro ogni aspettativa.