DiscoverEU Bruxelles apre le candidature | 35 500 pass di viaggio gratis per i diciottenni

(Di giovedì 3 ottobre 2024) A partire dalla prossima primavera, migliaia diavranno l’opportunità di esplorare l’Europa gratuitamente. La Commissione europea ha appena aperto leper l’ultimo ciclo dell’iniziativa. Sono disponibili in totale 35.500di. Per qualificarsi, i giovani nati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 devono prima rispondere a un quiz composto da cinque domande sull’UE, insieme a una domanda aggiuntiva sul Portale europeo per i giovani. I candidati saranno classificati in base alle loro risposte e idisaranno distribuiti in base a questa classifica. Il bando è aperto ai giovani dell’Unione europea e dei paesi associati al programma Erasmus+, tra cui Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia. Il bando è aperto fino al 16 ottobre alle 12:00.