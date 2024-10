Dinosauri l’estinzione fu causata forse da due asteroidi

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ipotrebbero essersi estinti per colpa di duedifferenti e non di uno come si è sempre creduto. È quanto emerge da una nuova ricerca di Uisdean Nicholson, docente presso la Heriot Watt University di Edimburgo, che ha analizzato il cratere Nadir di circa nove chilometri a largo dell’Africa occidentale. Ritiene infatti che alla fine del Cretaceo, ossia circa 65 milioni di anni fa, un altro corpo celeste leggermente più piccolo di quello che ha creato Chicxulub in Messico avrebbe impattato sulla Terra creando tsunami e terremoti di portata immane. «Immaginate di trovarvi a 50 chilometri dall’impatto dell’asteroide», ha spiegato alla Bbc. «Il bagliore nel cielo sarebbe circa 24 volte più grande di quello del Sole, abbastanza da bruciare alberi e piante». Un frammento dell’asteroide che uccise i(Getty Images).