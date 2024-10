Claudia Parrinello chi è la moglie di Antonino Monteleone?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 3 ottobre 2024)di, lavora in un settore molto lontano dal mondo dello spettacolo. Scopriamo tutto su di lei! Leggi anche: Antonio, chi è il giornalista delle Iene passato in Rai? Conoscete suo padre? Siciliana, avvocato e con una solida carriera alle spalle,è la donna che è riuscita a rubare il cuore dell’ex Iena. Entrambi laureati in Giurisprudenza, hanno scelto di dedicarsi a professioni molto diverse tra loro. Mentre lui è un apprezzato giornalista, lei è manager di una grossa azienda. Conosciamola meglio! View this post on Instagram A post shared by(@a) Età Sappiamo che ladi Antonioè originaria di Marsala, in Sicilia, ma non è nota la data della sua nascita.