Chiesa-oratorio del Ss Crocifisso proseguono i lavori di restauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Procede a ritmo spedito ildegli interni dell’del Ss.di Santa Sofia. Gli interventi eseguiti dai tecnici del lab‘Isabella CervettiRavenna’, iniziati a luglio sotto la guida della dottoressa Cervetti, sono infatti in stato avanzato. Dopo la conclusione deiriguardanti l’ancona dell’altare e l’abside, con questo secondo stralcio ritornano alla loro originale bellezza il cornicione, i fregi che ornano le pareti, impreziosite da dieci capitelli per lesena con 10 volti di angeli sovrastanti. "L’si affaccia sulla centrale piazza Matteotti e porta in sé più di 500 anni di fede, cultura e storia. La struttura – commenta don Giordano Milanesi, reggitore della parrocchia che ha commissionato i– ha subito varie ristrutturazioni, l’ultima dopo le lesioni causate dal terremoto del 1918. Apparteneva alla Confraternita di S.