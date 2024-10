Case popolari gestite dal clan Gratteri | Adesso Napoli Est più libera

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Gestiva anche l’assegnazione dellediest, sostituendosi allo Stato, ilDe Micco-De Martino, a cui oggi la Polizia di Stato e la DDA dihanno assestato un duro colpo notificando una sessantina di arresti emessi dal gip su richiesta della Procura. Sono stati registrati pagamenti di 5mila euro per concedere l’alloggio a persone non gradite ale la metà per coloro che invece erano vicini al. E’ quanto è stato reso noto oggi nel corso di una conferenza stampa a. Le famiglie De Micco e De Martino gestivano anche piazze di spaccio itineranti, con i pusher in sella a scooter. Una trentina quelle individuate e sgominate. Il contributo dei collaboratori è state determinante per fare luce su alcuni tentati omicidi.