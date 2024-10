Casa Erap da incubo | Tetto colaborodo un inferno qui dentro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Stasera vado a comprarmi un materasso che così riesco a dormire". Ha 64 anni Dragica Brenge, slovena, 4 figli, e vive in unapopolare dell’a Babbucce (Tavullia). Lavora come donna di servizio per due famiglie pesaresi "ma spero di trovare un lavoro anche notturno come badante per tirare su un po’ di soldi". Il problema di questa donna è che vive all’interno di una abitazione dove piove: ilè un colabrodo "ed oltre ai materassi ora pieni di muffa, mi ha rovinato anche i mobili. Mio figlio ha anche una bambina ma non voglio che la porti inperché ho paura che da un momento all’altro possa cadere il". Ma ha avvisato l’? "Certamente. Sono due anni che chiamo ma nessuno risponde. Ilsi è mosso con l’ultimo terremoto, si sono spostati anche i coppi e si è rotto il vetro di un lucernaio. Quando piove laè invivibile.