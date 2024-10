Calciomercato Palermo ufficializzato il futuro di Di Mariano

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Iltra presente e. I rosanero sono i serissimi candidati alla promozione in Serie A e il gruppo è in campo in vista della gara di domenica contro la Salernitana. Nel frattempo la dirigenza haun movimento importante sul. “IlFC comunica di aver prolungato il contratto di Francesco Di. L’attaccante si è legato al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026. A Francesco le congratulazioni da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge sul sito. L'articoloildi DiCalcioWeb.