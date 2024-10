Brad Gilbert esaltato dalla Finale di Pechino | Vivremo una rivalità incredibile si spera che la WADA non rovini tutto…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Unache è piaciuta. La partita tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner aha suscitato le attenzioni dei tifosi per le emozioni che ha fatto vivere: 3 ore e 21 minuti di battaglia tennistica in cui le punte pazzesche dal gioco di Alcaraz hanno fatto la differenza, al cospetto di un Sinner bravissimo a mettere la sua straordinaria solidità, ma non altrettanto efficiente in termini di esecuzione tecnica. E così il riscontro è stato quello di un 6-7 (6) 6-4 7-6 (3), con Carlos che ha conquistato un titolo significativo per il momento vissuto in questo 2024, citando le battute d’arresto a Cincinnati e soprattutto negli US Open prima del tempo.