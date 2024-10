Basket B Nazionale Jesi debutto amaro al PalaTriccoli

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 3 ottobre 2024) I ragazzi di Ghizzinardi cedono nel finale al Chieti dopo una gara equilibrata, ma ricca di errori da ambo le parti. Per glini, occorre già un cambio di passo, 2 ottobre – General Contractoralper al “” per la seconda giornata di campionato, dopo la sconfitta di 1 punto rimediata domenica scorsa a Chiusi. Gara che inizia con le due squadre molto imprecise, con tanti errori da ambo le parti. Il punteggio di 12-7 nel primo quarto per i ragazzi di coach Ghizzinardi, testimonia la bassa percentuale al tiro di General Contractor e Chieti. Un momento della gara del “” Nel secondo quarto, le squadre osano di più, forzando anche alcune conclusioni da 3 punti, continuando nel testa a testa in un match sino ad ora sempre molto equilibrato. Primo tempo che si chiude col vantaggio degli ospiti per 36-33.