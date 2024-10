Arresto Alfieri Cantalamessa Lega | Vicenda inquietante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “A differenza di altre forze politiche noi siamo garantisti sempre e non a giorni alterni, e siamo fieri di essere diversi dal Pd che per molto meno ha attaccato ingiustamente la. Si è innocenti fino a prova contraria, ma senza dubbio èe allarmante quanto sta emergendo dalle indagini che hanno portato all’di Franco, esponente del Partito democratico vicino al Presidente De Luca, attuale sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno”. Così il senatore campano dellaGianluca, capogruppo in commissione Antimafia a Palazzo Madama e responsabile dipartimento Antimafia del partito. “Nei suoi confronti e di altri cinque indagati risultano contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio”, sottolinea.