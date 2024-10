Alcione la favola continua Cusatis | L’umiltà è la nostra forza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) di Matteo Baconcini L’è pronto ad affrontare una nuova delicata trasferta, con l’obiettivo di consolidare il proprio status di rivelazione del campionato e conquistare la terza vittoria consecutiva, un traguardo che proietterebbe gli “orange“ nelle zone nobili della classifica. Le ultime partite hanno confermato la crescita dei milanesi capaci di imporsi in trasferta, solidi in difesa e pungenti in avanti. Si attendono quindi conferme già a partire dal prossimo turno, ma sul cammino dei meneghini c’è l’Arzignano, attualmente ultimo in classifica e reduce da prestazioni preoccupanti, con una difesa che concede in media oltre due gol a partita. Dopo il trionfo casalingo contro il Novara, il tecnicoha subito fissato l’attenzione sulla sfida contro i veneti.