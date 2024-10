AI e Made in Italy i 4 progetti vincitori del bando CrescerAi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ott. (askanews) – “Tornatura”, “SUMMA”, “wAIne”, “Ridurre gli sprechi, ottimizzare gli acquisti”: sono questi i quattro iselezionati attraverso il”, pubblicato a ottobre 2023 dall’Impresa sociale Fondo per la Repubblica Digitale e sostenuto da Google.org con 2,2 milioni di euro tramite il proprio Social Innovation Fund per l’IA. Iselezionati svilupperanno nel corso dei prossimi 24 mesi soluzioni di AI open source per le PMI delin: “Tornatura” e “wAIne” per il settore agroalimentare, “Summa” per l’ambito energetico, “Ridurre gli sprechi, ottimizzare gli acquisti” per il settore turistico. Si tratta discalabili e potenzialmente capaci di generare un beneficio funzionale alle esigenze del tessuto produttivo di PMI e imprese sociali italiane.