Addio angelo nostro La sua auto prende fuoco e Francesca muore | 40 anni

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Stava tornando a casa quando la suasi è schiantata contro un muro ed è stata avvolta dalle fiamme che purtroppo non le hanno lasciato scampo. Tragedia questa notte a Carini, in provincia di Palermo, dove una donna è morta dopo un violento impatto avvenuto in via Bernardo Mattarella, all’altezza di via Amerigo Vespucci.Sicurella aveva 40ed era infermiera in servizio all’ospedale Cervello. La donna era sposata e madre di due bambine. Come ricostruisce Palermo Today, la donna stava tornando a casa da una festa e si trovava da sola a bordo di una Opel Crossland. Arrivata nei pressi del Bioparco avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un muro che delimita un sottopasso che porta verso il lungomare. Leggi anche: Morta carbonizzata dopo l’incidente, svolta su Lucia.