A fuco il motore prima del decollo | paura sull’aereo Brindisi-Torino

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024), 3 ottobre 2024 –all’aeroporto del Salento diper un principio di incendio su un volo Ryanair in partenza per. In fase di rullaggio è andato a fuoco uno dei motori e ilè stato interrotto. I passeggeri, tutti incolumi, sono stati evacuati dall’aeromobile attraverso gli scivoli di emergenza e accompagnati nell’aerostazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Intanto sono stati sospesi decolli e atterraggi nello e dallo scalo poiché sono in corso le verifiche sulla pista e tutte le altre misure di sicurezza previste dai protocolli. (Fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.