Violenza di genere flash mob di AVS alla Camera | Serve educazione sesso-affettiva

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “L’Italia ha fortemente bisogno di, non soltanto nelle scuole superiori, ma anche in quelle primarie. L’Italia è uno degli ultimi paesi in Europa a non prevederla, mentre ci sono paesi come la Svezia che ce l’hanno dal 1955. Siamo fortemente in ritardo”. Così Flavia Restivo, attivista e promotrice della campagna a sostegno della campagna ‘Italy needs sex education’ che promuove l’inclusione dell’nei programmi scolastici, a margine di unmob organizzato in collaborazione con Alleanza Verdi e Sinistra all’esterno delladei Deputati: “È importante per prevenire sì ladi, ma anche per creare un’inclusione sociale che nel nostro paese purtroppo fatica a esserci”.