Una confederazione mafiosa egemone lungo il litorale ionico-lucano | 21 fermi Indagato un sindaco ex consigliere regionale della Lega

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Imponevano la propria egemonia nelle attività illeciteilanche con azioni violente e minacciose. Per questo 21 persone sono state fermate con un provvedimento firmato dalle procure antimafia di Potenza e Lecce in un’inchiesta che conta in totale 43 indagati – tra cui ildi Scanzano Jonico, ex– che rispondono, a vario titolo, di associazioneaggravata dalla disponibilità di armi e volta ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche finanziate, in tutto o in parte, con i proventi dell’attività illecita.