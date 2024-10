Un porto turistico inclusivo Il sindaco Giorgio Del Ghingaro | Chi è diversamente abile accede senza alcun ostacolo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Oltre 500 posti barca, ampio spazio per la nautica sociale, ormeggi gratuiti per le associazioni del terzo settore: questo è l’approdo della Madonnina, ritrovato (e rinnovato) fiore all’occhiello deldi Viareggio che in questi anni è stato oggetto di importanti lavori di ristrutturazione che sono tutt’ora in atto. Un piano di investimenti di oltre 10 milioni di euro (escluso “il triangolino”) che trasformerà "l’approdo di Viareggio in uno dei più belli e moderni del Mediterraneo", parola delDel. "In primo luogo abbiamo voluto untotalmente– sottolinea il primo cittadino –. Le persone in sedia a rotelle possonorvitrovare. Ma non solo: un eventuale diportista, può muoversi in totale autonomia.