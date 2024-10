Trani | Scatti di scena Fino al 10 novembre

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il fotografo didi fama internazionale Cosimo Mirco Magliocca sarà cicerone d’eccezione per la sua personale “di. Quando l’arte fotografica incontra il palcoscenico”, visitabile a Palazzo delle Arti Belal 10. Lo stesso autore illustrerà al pubblico la mostra che celebra la sua illustre carriera. Per l’occasione, il Centro culturale polifunzionale della Città disabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 sarà aperto straordinariamente dalle ore 10:00 alle ore 19:00 per le visite guidate con l’artista, con due turni nelle rispettive giornate, alle ore 10:00 e alle ore 17:00. Dal 1° ottobre il Palazzo in via Bel51 è aperto dal martedì alla domenica con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultimo accesso: ore 17:00).