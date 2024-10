Traffico Roma del 02-10-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità momentaneamente chiusa la galleria Giovanni XXIII per un veicolo in fiamme nelle due direzioni si sono formate code su via del Foro Italico a partire dalla Batteria Nomentana possibili chiusure Al Portico d’Ottavia per le celebrazioni del Capodanno ebraico da oggi al 4 di ottobre modifica alla viabilità e divieti di sosta in tutto il quartiere ebraico chiusa viale delle provincie per lavori alle condutture del gas tra Piazzale delle Province e via Tiburtina deviato su Viale Ippocrate e su via Tiburtina diverse linee bus proseguono fino al 3 ottobre lavori di potatura in Viale Tiziano da Piazza Apollodoro e Piazza Cardinal Consalvi previste chiusure altra le 7 e le 17 in base all’ avanzamento dei lavori e disagi infine al trasporto ferroviario circolazione sospesa nel nodo diper un guasto ...