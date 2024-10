Stop ai lavori alla rotatoria | trovata una strada romana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Figline e Incisa Valdarno (Firenze), 2 ottobre 2024 – Comincia con unoil cantiere per la realizzazione dell’attesa secondadi Incisa che andrà a sostituire il semaforo all’incrocio con via Barberino. Il ritrovamento dei resti di quella che sembra un’antica, hanno bloccato idegli operai di Publiacqua, che servono per sistemare i sottoservizi prima della realizzazione di una delle due rotonde sulla viabilità principale di Incisa. L’intervento consiste nella realizzazione di un nuovo collettore fognario che avrà il compito di raccogliere i reflui dell’abitato ed il loro collettamento all’Impianto di depurazione di Figline Valdarno.