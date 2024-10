Stellantis la produzione cola a picco | il 2024 in Italia è da brividi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il milione di veicoli da produrre inè un obiettivo che definire un miraggio è persino riduttivo. L’ultimo report Fim-Cisl sulladei veicolinel nostro Paese evidenzia un netto calo in tutti gli stabilimenti, con una flessione del 31,7% nel terzo trimestre del. Parliamo di soli 387.600 veicoli tra auto e commerciali. Nei primi nove mesi dell’anno, i dati dellaregistrano un dato fortemente negativo rispetto al 2023, dopo tre anni di crescita., crolla lanegli stabilimenti inLa proiezione per l’interomostra un dato inferiore al mezzo milione di veicoli e ora siamo a un terzo rispetto alle cifre del 2023, che si è fermato a quota 751mila. Peraltro le auto prodotte sono meno di 300mila, con un calo che è stato superiore al 40% rispetto a un anno fa. Minore la contrazione per i veicoli commerciali: -10,2%.