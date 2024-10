Sostegno agli adolescenti Oratorio strategico col progetto Al tuo fianco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unche vuole sostenere glie i ragazzi nella struttura a loro dedicata, l’. È stato presentato nella casa parrocchiale a Magenta il"Al tuo, alleanza– territorio" che vede capofila la Comunità Pastorale di Magenta sostenuta da enti, associazioni e mondo della scuola. È tra i 50 selezionati dal bando "Porte aperte" di Fondazione Cariplo per potenziare l’offerta educativa rivolta ai giovani. Co-finanziato per 58mila euro necessari per portare avanti le attività che si vogliono realizzare è stato presentato ieri mattina dal nuovo parroco don Federico Papini, don Emiliano Redaelli, responsabile pastorale giovanile, Emanuele Contaldo, coordinatore del, Valeria di Bisceglie della cooperativa La Solidarietà e l’assessore a scuole ed educazione Giampiero Chiodini. "Questo è uncreativo", ha commentato don Federico.