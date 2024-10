Ravenna Più cattiveria nessuno ti fa regali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Matteo Mandorlini è stato chiamato in causa spesso in questo avvio di stagione da mister Mauro Antonioli. Col Tuttocuoio, due settimane fa, il suo ingresso in campo ha dato ordine e agevolato la reazione che ha poi portato al successo di rigore. Anche Pistoia, è entrato nel momento critico della contesa al posto di Biagi: "Visto il primo tempo, nel quale la squadra ha ampiamente dominato la partita, non mi sarei aspettato una ripresa del genere. C’erano tutti i presupposti per vincere. D’altro canto, non si può pretendere di non subire nemmeno una azione pericolosa da un avversario forte come la Pistoiese. Ma c’è stato troppo divario fra 1° e 2° tempo; non possiamo avere questi sbalzi. Dobbiamo trovare un equilibrio fra fase offensiva e fase difensiva. Detto questo, sono fiducioso, perché vedo tutti i giorni come ci alleniamo.