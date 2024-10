Quarto Potere torna al cinema dal 10 ottobre

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)aldal 10nelle sale italiane con I WONDER CLASSICS, la divisione di I Wonder Pictures dedicata alla riscoperta dei classici d’autore,(CITIZEN KANE), il film cult diretto da Orson Welles che uscì negli Stati Uniti nel 1941 e in Italia nel dopoguerra. Dopo l’uscita neiitaliani a marzo 2024 e l’ottimo successo di pubblico arriva nuovamente in sala in versione originale sottotitolata dal 10, in occasione dell’anniversario della morte di Orson Welles.