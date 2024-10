Pellegrini | Non ci aspettavamo l’esonero di De Rossi Il mio nome associato a cose che non farei mai

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), capitano della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dove ha parlato della reazione della squadra aldi De. Dopo i fatti successi nelle ultime settimane, come ha reagito lo spogliaotoio? «Partirei col ringraziare Daniele (De) per tutto quello che ci ha trasmesso. Ovviamente è stato difficile perché la squadra sentiva che lui ci dava tanto a livello umano e di campo. Ho detto e ripeto che lui e il suo staff sono eccezionali e raggiungeranno tutti gli obiettivi che vogliono. È stato difficile inizialmente». Non ve lo aspettavate? «No, a dire la verità non era quello il gruppo sentiva. Non sentiva il bisogno di cambiare. Ovviamente non eravamo contenti dei risultati, però c’era questa serenità in cui si lavorava bene per cui i risultati sarebbero arrivati, di questo eravamo sicuri.