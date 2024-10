Osimhen non c’è alcuna possibilità che torni a indossare la maglia del Napoli Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), non c’ècheladel, con Marco Azzi, parte dalle parole didalla Turchia: «Valgo più di 100 milioni di euro. Pochi giocatori al mondo hanno raggiunto il mio stesso stile e successo. Con la passione straordinaria che ho trovato qui a Istanbul potrò solo continuare a migliorare » , si è autocelebrato V09, dando poco peso al disinteresse nei suoi confronti da parte dei top club nel mercato estivo. « Ognuno ha opinioni differenti, ma io so bene chi sono. Tutto è legato alle mie caratteristiche, alle cose che faccio, alla mia qualità. Sono consapevole del contributo che do e di cosa posso fare, anche nella mia vita privata » .