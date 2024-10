Orsini a Bruxelles | ‘Sull’auto elettrica occorre più tempo l’Europa non è pronta’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Sull'autopiù, non si è pronti per un passaggio alle condizioni fissate dalla Ue". Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria Emanuele, chiedendo di anticipare la valutazione sullo stato del settore in relazione alle norme europee che prevedono nel 2035 lo stop della nuova produzione di auto a benzina e diesel. L'Unione europea al momento prevede la valutazione nel 2026, ma alcuni governi, tra cui quello italiano, premono per un anticipo alla prima parte del 2025 a fronte delle difficoltà del mercato dell'auto. "Arrivare al 2026 è troppo tardi perché occorrono risposte molto prima. Al centro del confronto va posto il principio di neutralità tecnologica per salvaguardare la specializzazione produttiva dei paesi", ha affermatodurante un incontro con la stampa.