MotoGP si corre in Giappone con Honda e Yamaha relegate ‘in Serie B’ Un danno per l’intero Motomondiale

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Siamo nell’imminenza del Gran Premio didi, al quale vi si arriva con una situazione senza precedenti. Mai, da quando la classe regina è parte integrante del programma dell’appuntamento, si era giunti nel Paese del Sol Levante con le Case nipponiche in crisi come in questo 2024. Neppure lo scorso anno, quandovinse legittimamente una gara eaveva centrato qualche podio qua e là. Nella stagionente, siamo invece ai minimi termini. Dellaè rimasto il fantasma, perché risultati così scadenti non si vedevano dai tempi in cui le moto dell’Alavano occasionalmente in mano a privati, ma si parla tre o quattro epoche fa (non una sola).