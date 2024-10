Miu Miu | l' età dell' innocenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Le pagine di The Ruthless Times scorrono leggere come in una rotativa futurista, raccontando un universo distopico — e sfortunatamente troppo vicino — dove la società è guidata dall’AI. Nato da una collaborazione concettuale tra Miu Miu e l’artista Goshka Macuga, cui si deve l’idea’invito «Salt Looks Like Sugar», il finto quotidiano offre un momento di riflessione sul futuro, ma si pone anche in netto contrasto con la collezione disegnata da Miuccia Prada — un’ode alla verità, anche quella più imperfetta. Se ci troviamo a vivere in un mondo dove è facile dubitare di un cubetto di zucchero (sarà forse sale?) è con la moda, ancora una volta sapientemente usata da Prada come mezzo per il cambiamento, che possiamo tornare a essere noi stessi.