Migrazione e cybersicurezza i ministri del G7 si riuniscono in Irpinia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) AGI - Il programma è top secret: se ci saranno visite in luoghi d'interesse storico e culturale si saprà a cose fatte. Per il resto ci si attiene ai dispositivi del traffico, alla presenza massiccia di posti di controllo, auto staffetta e presidi più o meno mobili di forze dell'ordine ma anche di manutentori dell'Anas.Tutto purché nulla sia lasciato al caso. Le delegazioni internazionali hanno raggiunto l'dove il G7 deidell'Interno prenderà il via ufficialmente domani a Mirabella Eclano. Prima del saluto alle 9 di domani, una cena di gala in un ristorante di Sorbo Serpico, Il San Gregorio, a pochi chilometri da Avellino, noto soprattutto per essere il punto di degustazione dei vini prodotti dalla cantina dei Feudi di San Gregorio.