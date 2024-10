Mamma morta nello schianto l’addio a Daisy | Ora risplendi più che mai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Camerino, 2 ottobre 2024 - “Sarai sempre presente in quello che faremo. Continuerai a fare rumore. Una volta avevi scritto: “Sono come un diamante: più vengo tagliata, affettata e ferita, più risplendo”. Orapiù che mai”. È stato il saluto di colleghe e colleghi aRonconi,di 37 anni che giovedì scorso aveva perso la vita dopo essersi schiantata con la sua Lancia Ypsilon contro un fuoristrada sulla Carrareccia, a Macerata. Il funerale si è svolto questa mattina in una basilica di San Venanzio pienissima, a Camerino, dove la Ronconi (originaria di Urbisaglia) viveva da tempo con il compagno Francesco Ciotti e la loro piccola, di 7 anni. Lavorava nella casa di riposo “Chierichetti” di Gagliole da tre anni (tramite Cooss Marche) come operatrice sociosanitaria. E tutto il personale, dopo la dedica, si è stretto intorno al feretro bianco.