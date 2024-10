LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos domina Luna Rossa in svantaggio 4-5

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.394-5. 14.37vince una gara-9ta. Questa fa molto male, perché si è vista una differenza di prestazioni tra le due barche con vento tra 16-17 nodi.chiude a ben 23?. 14.36 In poppasta giganteggiando. 336 metri di vantaggio. Adesso Ben Ainslie avrà una nuova occasione per piazzare il break del +2. 14.36 Stramba, ma ormai c’è poco da fare. 14.35 Ultimo lato di poppa. 300 metri di ritardo per. 14.35dietro di 13? al gate-7. 14.35 Niente da fare,è già in boa. Sta semplicemente amministrando. Il 4-5 per Britannia era chiaro già dal primo lato di poppa, purtroppo. 14.34ha un fiocco più grande rispetto a: sta tutta qui la chiave della regata? 14.33 Torna ad allungare