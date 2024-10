LIVE Lipsia-Juventus 0-0 Champions League calcio in DIRETTA | al via l’incontro! Primo pallone per i tedeschi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3? Cerca subito un varco la squadra di Motta. 2? Esce bene ladalla propria difesa dopo un avvio in avanti del. Ordinata e composta. 1? Atmosfera calda a. Tanti i tifosi arrivati fin qui anche da Torino. 21:00 al viaper i. 20:56 Le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Ci sarà tempo per gli inni e poi via libera al match. 20:53 Arbitrail francese François Letexier coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni in qualità di assistenti e Jérémy Stinat come quarto ufficiale. 20:48 Nonostante il secondo posto in classifica di Serie A e la difesa granitica (0 gol subiti in campionato), a preoccupare in casaè il tabù della trasferta in Europa. I bianconeri hanno perso, infatti, le ultime 3 partite.