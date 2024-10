Lite in famiglia Devono intervenire i carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Momenti di tensione ieri pomeriggio a Marginone, frazione di Altopascio. Sono dovutiper riportare la calma in un litigio familiare. A chiamare i militari, una ragazza, dopo che è scoppiato un diverbio piuttosto intenso con il compagno. Per fortuna non ci sono stati problemi più seri. Quando la pattuglia è arrivata sul posto ha cercato di ridurre a più miti consigli la coppia, ma la donna ha deciso di andarsene a stare da altri componenti della sua. Le liti familiari ormai costituiscono una grande parte degli interventi deinegli ultimi tempi.