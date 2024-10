L’Iran attacca Israele Lanciati 180 missili | Siamo in guerra Netanyahu | la pagherete

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) di Aldo Baquis Il Medio Oriente volta pagina dopo che ieriha lanciato controalmeno 180balistici. L’avvertimento che l’attacco era nell’aria è giunto innel primo pomeriggio dall’intelligence Usa. Poco dopo il premier Benjaminha aggiornato la popolazione con un breve messaggio televisivo in cui ha chiesto di mantenere i nervi saldi e di obbedire agli ordini. In poco tempo le strade delle principali città si sono riempite di persone che lasciavano in fretta i propri posti di lavoro per recuperare i figli e portarli in luoghi sicuri. Col calare delle tenebre è iniziata la pioggia diiraniani, che seguiva altri lanci disu Tel Aviv e Haifa da parte degli Hezbollah libanesi. Sirene di allarme sono allora risuonate con insistenza in tutto il Paese, costringendo diversi milioni di persone a chiudersi nei rifugi.