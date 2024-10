Lavoratrici in stazione | Non faccio mai il turno serale Può accadere di tutto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) "Cosa fai, non vai più a lavorare perché il luogo ti spaventa?". Ha due facce la storicain piazzale Marconi: una, pulita e frenetica e una più scura, sporca e pericolosa. Due mondi che convivono, ma non si sposano mai. Nel mezzo ci sono Jennifer, Regina, Giuseppina, Loredana e Angelica. Tutti i giorni parcheggiano in piazzale Europa e attraversano il sottopasso per raggiungere l’ingresso dellavecchia dove lavorano. Un tragitto che affrontano con timore e sempre con la speranza che "vada bene anche questa volta". "L’ambiente non è rassicurante, ho vissuto situazioni pericolose più volte. Ma con il mio capo mi trovo bene e il lavoro mi piace, mi dispiacerebbe andarmene". Jennifer Tripoli ha vent’anni e lavora all’edicola dellain piazzale Marconi. "Una volta un ragazzo mi ha minacciata con un coltellino – racconta –.