La periferia dei dimenticati Viaggio nelle Case del sole dove l’elettricità è un lusso

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un caso di cronaca che è la punta dell’iceberg di una questione sociale che va oltre i confini dei condomini delledel. La vicenda dell’uomo che, nella notte di domenica sera, è rimasto fulminato mentre cercava di attaccarsi abusivamente ai contatori dei condomini regolari, riapre il sipario sulla situazione dei palazzoni di via Milano, nati non per l’edilizia pubblica, ma poi, dopo il fallimento della proprietà, diventati in buona parte appartamenti Aler. L’incendio di domenica non è stato lieve: ancora lunedì, come raccontano i volontari dell’Associazione Via Milano 59 che seguono da anni questo lembo di, si sentiva odore di bruciato. L’uomo è ancora in gravi condizioni; con lui ci sarebbe stata una seconda persona che però ha fatto in tempo a scappare.