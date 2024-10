La montagna nel lago

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Quando muoiono i ricchi è tutta un’altra storia. Il signore arricchito di un paesino affacciato su un“che ben pochi in Italia saprebbero rintracciare su una mappa” viene ritrovato morto in una baracca e subito bisogna trovare il colpevole. Il morto ha fatto fortuna con le reti, il suo retificio ha prodotto – orgoglio locale – le reti usate nei mondiali di calcio di Italia ’90. Un delitto terribile, per le modalità, e per i misteri che tirerà fuori. Subito il commissario identifica tra i sospetti un vecchio conoscente del morto, un pescatore del luogo che la sera prima dell’omicidio lo aveva “mandato a cagare con a voce un po’ troppo alta”, tanto che ci scappa qualche cazzotto. I due è da anni che non si sopportano, ma non si sa bene perché.